AIT與鄭麗文會談內容曝光！張競驚：美從不支持台獨轉為反對？

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，他在鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，觀察到若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。（圖取自鄭麗文臉書）

谷立言12日下午赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文。鄭麗文會後也在臉書用中英文分享會談的內容，她表示台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。鄭主席對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。他並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。

張競表示，假若AIT對鄭該則貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場。（圖取自鄭麗文臉書）

對此，張競也隨即在臉書進一步發文表示，今年2月16日針對美國國務院修訂台美關係說明欄位內容之貼文，當時自己解讀，台灣的未來不是僅由2300萬台灣鄉親決定，而必須是兩岸人民，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？「確實具有討論空間」。再來，美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。第三，這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥？亦有值得討論空間。

張競指出，儘管國務院官方網站已將前述貼文撤下，但鄭麗文12日的英文貼文提到「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」內容，假若AIT對鄭該則貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場，因此，自己可以再度進行前述3點解讀。

