AIT處長三訪台中 盧秀燕：與美合作「把餅做大」力推AI智慧園區

台中市長盧秀燕6日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」時表示，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」。（馮惠宜攝）

美國在台協會（AIT）處長古立言（Raymond Greene）近期頻繁現身台中，半個月內三度造訪，引發外界高度關注。台中市長盧秀燕6日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」時對此表示，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」，透過緊密合作促進國家與台中的繁榮與安全，並為市民創造更優質的產業環境。

由立法院副院長江啟臣與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，今日於台中裕元花園酒店盛大舉行。針對古立言近期密集造訪台中，盧秀燕強調，台中與美國長期以來保持著非常良好且密切的互動，就是希望「把餅做大」，讓台中、台灣能夠更繁榮更安全，並為台中提供更優質的產業發展環境。

這場座談會也是台美關稅抵定後產業界首度在台中大會師，對此，盧秀燕表示，感謝江副院長促成，關稅談判大致抵定，大家最重要的作就是往前走、拚經濟，台中有很好的產業基礎，包括半導體、晶片及精密機械這三大支柱。這三大基礎產業構成了AI發展的重要支撐，使得台中成為發展AI產業最理想的城市。

她希望透過交流座談，讓全世界看見台中的實力。

盧秀燕也期許，結合產官學力量，在台中打造「台中AI智慧園區」，把AI產業做起來。盧秀燕感性表示，「一個人往前走可以走很快，但一群人可以走更遠」。

