AIT處長介入台灣內政？民進黨團反轟：藍白才破壞台美關係

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時，質疑美國在台協會（AIT）處長谷立言介入台灣的內政太深了，甚至配合行政院長卓榮泰演戲；對此立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，破壞台美之間的關係，最大的問題就是國民黨跟民眾黨，他們才是破壞台美關係最大的殺手。

陳培瑜表示，藍白一直向中國示好，而中國就是一個集權獨裁的國家，因此以美國為首的民主國家看在眼裡，當然會覺得破壞台灣跟所有民主國家關係的人就是在野黨。

她指出，黃國昌這個人非常的可怕，他不是只有嘴巴說說，他還付諸實踐的行動，也就是他提出一些荒謬的版本，然後讓民眾黨版的國防特別條例進入委員會審查，所以實質破壞台美關係的就是在野黨。

陳培瑜直言，很多人都看得清楚，台灣的國防安全必須要台灣自己的力量、台灣自己的預算、台灣自己的決心，而這件事情就好像我們要先鍛鍊自己的身體，我們才可以有好的生活跟工作的發展，但在野黨立委看起來，覺得台灣要加強國防、台灣要強化自己是一件荒謬的事情。

她說，這就是在野黨他們想要配合中共一貫操作的決心跟態度，而且前兩天的國共論壇看得出來非常明顯，非常認真的配合中國的演出，相關的敘事論述的方法也都跟中國一致。

陳培瑜強調，對於美國人的發言、對於其他民主國家的提醒，我們大家都要看在眼裡，因為總統已經說了「是二次西進比較好，還是像世界上的民主國家一起作戰比較好？」，我覺得大家應該都可以看得清楚。

針對賴清德總統3日召開記者會，強調是政府目前推動攜手美國等友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是國民黨推動的二次西進對台灣經濟發展較有利；陳培瑜表示，這不只是幫紅色供應鏈開大門，未來立法院裡面藍白多數，絕對會在相關法案上修法，這才是最危險最可怕的事情。

