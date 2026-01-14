AIT處長力挺國防預算 民進黨籲藍白理性面對台灣安全需求

民進黨發言人吳崢今日駁斥民眾黨立委黃國昌對1.25兆元國防特別預算的質疑，指其言論意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實亦不負責任。吳崢強調，整體國防特別條例係經與美方通盤研析台灣當前國防強化需求所規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於全面強化台灣國防能力與整體韌性。

吳崢指出，國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統等七大目標。她批評黃國昌聲稱透過美國國務院聲明才知悉軍購細節，此言法有誤。

此外，特別預算將帶來可觀經濟效益，預估可創造超過9萬個工作機會，產業附加價值超過新台幣4,000億元。吳崢強調，無論是軍購、商購或委製案，均會帶動國內相關製造與營建工程。

吳崢並指責國民黨與民眾黨已六度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查。她表示，美國在台協會處長谷立言已公開表示，國防特別預算是提升嚇阻、促進和平的重要一步，呼籲藍白理性面對台灣國防需求，支持預算進入實質審查，勿為政治操作犧牲國家安全。

