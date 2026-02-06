AIT處長半個月內三訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕的事發生了

國民黨台中市長盧秀燕劍指2028年總統大位，《風傳媒》也報導盧秀燕將在3月份訪美，美國在台協會AIT處長谷立言等人半個月內3度造訪台中，引發高度關注；對此，國民黨立委廖偉翔今（6）日在臉書發文指出，半個月的時間，美國三度來訪台中，三顧茅「盧」，總統賴清德最害怕的事情終究發生了。

廖偉翔說，蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破，如今，賴清德主導的大罷免，一開始對外國大使都說可以罷免6至7席，翻轉國會結構，最後卻以32比0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廖偉翔指出，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔提到，今年1月以來，半個月的時間，美國在台協會已經拜訪盧秀燕3次，今日也透過立法院副院長江啟臣連結台中的產業，要與美國共同布局「AI機器人產業」，可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔說，政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。行政院主導的AI機器人計畫，4年100億的科技預算，忽視中部的既有產業基礎，硬是要在南部另起爐灶，他也要呼籲賴清德不應該捨近求遠，應該增加中部AI產業的投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

