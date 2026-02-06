AIT處長半個月內三顧茅「盧」 盧秀燕揭密：要把餅做大！

台中市長盧秀燕今（6）日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」時強調，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」，讓台中、台灣能夠更繁榮更安全。美國在台協會（AIT）處長古立言（Raymond Greene）半個月內三度造訪台中，引發外界高度關注。

美國在台協會處長古立言。（圖／中天新聞）

盧秀燕表示，這場座談會是台美關稅底定後產業界首度在台中大會師，感謝江副院長促成關稅談判大致底定。她指出，大家最重要的就是往前走、拚經濟，台中擁有非常好的產業基礎，包括半導體、晶片及精密機械這三大支柱產業。

台中市長盧秀燕。（圖／資料照）

盧秀燕進一步說明，這三大基礎產業構成了AI發展的重要支撐，使得台中成為發展AI產業最理想的城市。她希望透過交流座談，讓全世界看見台中的實力，並期許結合產官學力量，在台中打造「台中AI智慧園區」，把AI產業做起來，為台中提供更優質的產業發展環境。

盧秀燕感性表示：「一個人往前走可以走很快，但一群人可以走更遠。」

