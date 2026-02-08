AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩也打臉蕭旭岑：就是代表美國政府

國民黨立委柯志恩。 圖：柯志恩辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑譏諷美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，投入台中市長選戰的立法院副院長江啟臣打臉表示，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8）天受訪時也打臉指出，谷立言就是代表美國政府。雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通。

剛率團訪問中國的蕭旭岑6日接受中廣節目「千秋萬事」專訪，針對近日數名美國參議員批評在野黨立委一事，蕭旭岑氣憤抱怨，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑指稱，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是部長級、中國政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員「成天要求東要求西」，蕭旭岑不滿直呼：「這不是很奇怪嗎？」然而，相關言論卻引發藍營中南部基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論會讓2026中南部縣市長更難選。

對此，柯志恩今天前往左營哈囉市場及果貿市場發春聯時受訪回應，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，過去她長期互動，谷立言就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，對她個人來說「谷立言就是代表美國政府」。

對於國民黨中央走上「親中批美」路線引發黨內中南部基層焦慮，柯志恩強調，2026縣市長選舉，大家比較關切的都是地方及經濟民生的問題，她還是著重在地方民生議題 ，黨中央是否比較親中反美「每個人都有不同解讀」，對她個人來說，維護彼此之間互等互惠原則去溝通，是黨中央責無旁貸的角色跟責任。

