AIT處長只比科長大一點？ 江啟臣打臉蕭旭岑：谷立言代表整個國家

立法院副院長江啟臣。 圖：取自江啟臣直播畫面

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言參觀台中產業，爭取成為美國關鍵合作夥伴之際，國民黨副主席蕭旭岑卻公開譏諷谷立言「只比科長大一點」。對此，江啟臣到今（7）天霧峰市場發春聯時打臉表示，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。

蕭旭岑昨天上午接受中廣「千秋萬事」專訪，針對近日數名美國參議員批評在野黨立委一事，蕭旭岑氣憤表示，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑指稱，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是部長級、中國政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員「成天要求東要求西」，蕭旭岑不滿直呼：「這不是很奇怪嗎？」然而，台中市長盧秀燕與江啟臣昨天才熱情接待谷立言來訪，希望促成台美產業合作。

對此，江啟臣今天受訪時指出，民主國家的各黨派立場與角度不同，大家應該相互尊重，外交也是。對於AIT處長的身份，依國務院相關層級規定，屬於大使等級，如果對照美國軍方，差不多是中將等級，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家，應該要相互尊重。民主國家內部的政治，應該透過不同黨派對話協商、做出對台灣最有利的共識才是人民想要的。

