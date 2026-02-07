AIT處長只比科長大一點？ 盧秀燕：台美關係從來都不是小事

台中市長盧秀燕。台中市政府提供



記者周志豪／台北報導

美國要員屢質疑我在野黨擋軍購，讓國民黨副主席蕭旭岑昨受訪反嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國體制只比科長大一點，引發爭議。台中市長盧秀燕今被問到對蕭發言看法時回應，台美關係從來都不是小事。

盧秀燕說，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，所以我們要更加的重視，而且要不斷的爭取國際間的支持。

對於AIT官員兩週內3度拜訪台中，盧秀燕回應，這代表對台中市特別的友善和重視。

