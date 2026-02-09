AIT處長只比科長大一點？ 美國務院打臉蕭旭岑：是國務卿在台代表

美國國務院打臉蕭旭岑表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。 圖 : 翻攝自國務院官網

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前譏諷美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）職級只比科長大一點，遭到自家台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣和國民黨高雄市長參選人柯志恩接連打臉。美國國務院今天也表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。美國國務院的表態，也再度狠狠打臉蕭旭岑不尊重駐台外國官員的言論。

剛率團訪問中國的蕭旭岑6日接受中廣節目「千秋萬事」專訪，針對近日數名美國參議員批評在野黨立委杯葛軍購案一事，蕭旭岑氣憤抱怨，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任國民黨副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家？是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

對於谷立言多次表態支持8年期1.25兆國防特別預算，蕭旭岑嘲諷，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是部長級、中國政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員「成天要求東要求西」，蕭旭岑不滿直呼：「這不是很奇怪嗎？」

根據中央社報導，美國國務院一名發言人指出，依據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。蕭旭岑的「科長說」引發國民黨內中南部基層焦慮，國民黨主席鄭麗文緩頰指稱，這句話是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。

盧秀燕則強調，台美關係從來不是小事，尤其美中台三角關係，關係台灣安全、兩岸和平、區域繁榮和穩定，所以要更加重視，不斷爭取國際支持。高雄市長陳其邁直言，這稱呼非常不禮貌，推動外交不應用貶義字眼。AIT網頁提到，谷立言是國務院資深職業外交官，於2024年7月抵台履新，是他第3度派駐台灣。此前擔任美國駐日本東京大使館擔任公使一職。

於海外派駐時期，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。此前他曾擔任美國駐日本東京大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長及副處長，及駐日本和駐菲律賓大使館的政治官。谷立言能說中文與日語，是參與日本外務省「貝克—加藤國際交流計畫」的首位美國外交官。他也曾於賓州美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。

