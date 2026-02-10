「AIT處長只比科長大一點」說法挨批 蕭旭岑：只是「講了該講的話」

國民黨副主席蕭旭岑。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前受訪時稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言只比科長大一點，挨批失言。蕭今受訪解釋，對谷立言沒有不敬之意，昨天在日本天皇酒會遇到AIT人士也聊得很好，也跟谷立言致意。

蕭旭岑說，自己公開講「因AIT理事主席一直沒派任，谷立言很辛苦，肩負很多重任，也感謝谷立言為台美關係付出，AIT人士對此也很感謝。對美國國務院強調AIT處長屬團長層級，蕭也回應「很好」。

蕭旭岑表示，自己只是傳達台灣人心聲，「講了該講的話」，因不管我們與美國再好，我們有我們的立場，要為民眾守護荷包，要有合理軍購，一昧完全接受也不符合台灣人民利益。

