AIT處長成美國軍火商掮客／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

由於美國在台協會（AIT）處長谷立言一再放話，支持民進黨政府所提8年期1.25兆國防特別預算，並強調「自由不是免費的」，台灣應投資自身的國防工業基礎，以提升台灣的防衛系統能力和在衝突時的韌性。匆忙訪美後，民眾黨主席黃國昌好像知道點內幕似、突然感到不對勁，受訪時直批谷立言態度與華府落差很大，「介入台灣的內政太深了」。配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

聞訊，綠營紛紛跳出來聲援谷立言、圍攻黃國昌。王定宇表示，朋友在乎你家的安全，朋友願意為你家的安全出力，誰會最不爽？當然就是威脅你家安全的那個傢伙。暗指黃國昌是內應、背骨？周軒則幫腔說，美國AIT處長本質上根本就是「美國駐台大使」，黃國昌從未說國台辦或中共介入台灣內政，卻在今天挑明針對AIT，恐怕黃國昌就是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了。

但，美國如果真是台灣的朋友，會硬生生把台積電變成「美積電」，並強索台灣對美投資5000億美元嗎？有哪個朋友會幹這種事情？而且軍事方面，美國對台出口的武器賣得最貴、交付週期最長，甚至品質還堪憂，要了一堆保護費，卻絕不口提出兵協防台灣，這是哪門子的朋友？本質上，台灣不過是美國的棋子和錢包。

谷立言不斷發表挑起台海衝突的言論，還赤裸裸干預立法院對預算的審議程序，美國不只武裝台灣成為豪豬，還給台獨勢力發出錯誤信號，非得讓台海呈現「地獄景象」不可。靠發戰爭財起家的美國，總是唯恐兩岸不亂、台海不戰？谷立言表現得不僅跟台灣行政官員一樣，更儼如美國軍火商的掮客。（圖翻攝網絡）