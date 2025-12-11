AIT處長罕見發聲！她揭「美國強硬起手式」：比台灣人還擔心藍白賣台

政治中心／林昀萱報導

AIT處長谷立言接受三立節目專訪，強調以實力確保和平的重要。

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，二度遭藍白黨團在立法院程序委員會封殺。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）罕見發聲，表示願意為了台美軍購向阻擋的立委說明。科技專家許美華指出，這是美國人準備強硬的起手式，直言「美國真的比我們台灣人還要擔心藍白賣台」、「藍白立委如果再看不懂，我真的很想看有人被美國人鐵拳揍下去！」

許美華11日在臉書發文指出「美國真的比我們台灣人還要擔心藍白賣台！」指出網上瘋傳AIT處長谷立言接受三立專訪、幫推剛被藍白在立法院二度在程序委員會封殺的國防特別預算，這是台灣政府準備在未來8年，用1.25兆元打造包括「台灣之盾」在內的防衛系統。谷立言表示：「我願意為了台美軍購，跟阻擋的立委說明。」許美華指出，意思是「有什麼問題儘管提出來，我們來好好溝通一下」，非常紳士有禮貌的向藍白立委提出邀約和警告。許美華表示，美國人為了勸說藍白立委不要阻擋國防預算，已經鋪陳準備相當一段時間了，專訪內容是因為藍白AIT溝通之後，還在立法院二度杯葛國防特別預算，谷立言對藍白送出美國的「哀的美敦書」。

廣告 廣告

許美華說，在823大罷免第二波投票結束後的第一個工作日，谷立言就開始邀約國民黨立委、民眾黨主席黃國昌、國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文；主要當然是為了台美建立共同防衛系統，遊說台灣朝野一起支持提高國防預算。整個川普政府，從總統到國防部長都已經再三要求各盟友國家增加軍費，不增加軍費就要自己承擔後果，包括台灣在內。美國其實已經對台灣非常友好寬待了，當然也是因為現實上，美國無法承受失去台灣的風險和後果。「剛剛出爐的美國《2025國家安全戰略》報告，就非常誠實的告訴美國人，為什麼美國不能失去台灣。這份報告8次提到台灣，而且直接講白，因為『台灣在貿易活動頻繁的海域位居戰略要地，且在半導體製造業占有主導地位，故外界高度關注台灣，合情合理』。」台灣與澳洲被美國同列為核心防線，美國的最新戰略不再模糊，而是完全清晰的言明，台灣是「不可退讓、放棄」的珍貴資產。許美華直言，​還在說川普或是美國會把台灣當交易棋子的人，都應該去看看川普政府的《2025 國家安全戰略》。

許美華指出，美國現實上無法承受失去台灣的風險和後果。（資料照）

現在美國人對於不能失去台灣這件事，不只是兩黨共識，更是政府與民間一致的立場。過去幾個禮拜，美國的重要智庫雷根研究院，在2025年10到11月針對全美 2,507 位成年人，做出了《2025國防民調》最新調查，其中，對台灣的關鍵問題，跟美國政府的挺台政策完全一致。77% 的美國人認為「美國軍方協助保護台灣免受中國侵略很重要」；民主黨 78%；共和黨 81%。若中國入侵60% 贊成派出美軍保衛台灣，比2024年的48%上升12%。另外有71% 支持出售更多武器給台灣，比2024年56%上升15%。70% 支持把更多美軍軍力部署到印太地區來嚇阻中國。

許美華指出，美國政府要求台灣提高國防預算，也不是單方面的要求台灣出錢，美國政府也自己編列預算，「送」錢給台灣加強國防。最新美國參、眾議院妥協版「國防授權法案」，授權2026年，軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元）；還有戰爭部長必須於2026年3月前，與台灣啟動無人系統聯合開發計畫。法案也要求增加美台海巡整合訓練機會的計畫。台灣自己編列的1.25兆國防特別預算，是分8年，一年也不過1562億元，比一次普發現金一萬2360億元少了快一半；而美國人2026年就要軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元）。「我就問，我們這種8年1.25兆國防特別經費，算多嗎？藍白立委到底在擋幾點？AIT 對台灣在野黨好話說盡、禮貌做足，再來可能就不是這麼軟了。10日AIT的第一則發文，先公佈了台人申請赴美簽證新政策，要看社群媒體發文，其實就是美國人準備強硬的起手式了。藍白立委如果再看不懂，我真的很想看有人被美國人鐵拳揍下去！」

更多三立新聞網報導

川普核能政策引爆行情！國人瘋搶電力核能 它半年暴增 2.6萬人

麻吉大哥「錢虧不完」的祕密曝！黃立成靠1眼光發家致富 3大訣竅首公開

AI擴建潮推升氣體系統需求！這檔11月營收創史高 海外成長動能啟動

真的賺到流油！4家金融大軍合力「狂吸2200億」 獲利「全面井噴」

