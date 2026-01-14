AIT處長與藍白會晤引關注 許淑華：國會應回歸審預算確保台美互信 3

根據《紐約時報》報導，台美關稅談判接近揭曉階段，未來對台關稅有望調降至15%。對此，台北市議員許淑華今（14）日表示，台灣將與日本、韓國等亞洲主要民主盟友享有相同水準的低關稅待遇，對台灣國際經濟競爭力將是一大利多。

許淑華指出，依目前談判進度，台灣可望與日韓平起平坐，獲得相同關稅條件，對出口產業及整體經濟發展具正面意義。她認為，這項經貿利多應與另一則重要國際訊息一併觀察，即美國在台協會（AIT）處長谷立言近期連續與國民黨、民眾黨多位政治人物會晤，並罕見公開說明討論內容，強調美方高度重視台灣安全與台海和平穩定。

許淑華表示，綜合上述兩項國際動向，可看出當前阻礙台美關係深化的關鍵因素，在於藍白持續在立法院杯葛年度總預算，並7度封殺規模達1.25兆元的《國防特別條例草案》審議，相關作為不僅影響國家安全，也衝擊TPASS等民生政策的推動。

許淑華強調，國民黨主席鄭麗文在聽聞關稅談判傳出好消息後，第一時間卻質疑談判過程「黑箱」，顯示國民黨在本次台美經貿協商過程中，未給予實質協助。她也提到，鄭麗文在委內瑞拉、俄烏戰爭等國際議題上，多次與民主陣營立場相左。

「國民黨與民眾黨立委，應停止阻撓總預算與國防相關法案審議。」許淑華呼籲，讓立法院運作回歸正軌，避免影響台灣與國際社會的互信與合作，確保台灣能在國際經貿與安全體系中持續向前發展。

