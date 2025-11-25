AIT處長訪台中 盧盼增合作交流

ＡＩＴ處長谷立言（左）拜會台中市長盧秀燕。（台中市秘書處提供）

記者楊文琳∕台中報導

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言日前率團拜會台中市政府，與市長盧秀燕見面；雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見。

盧秀燕感謝谷立言及團隊長期支持市府及台中各項活動。台中產業深耕美國市場，尤其台中是全球重要自行車與精密製造產業重鎮，ＡＩＴ的支持對維持台美產業穩定互惠發展至為關鍵。

盧秀燕表示，台中國際會展中心明年上半年正式營運，將成為全台最大、最新、最先進會展基地，帶動中部成為國際級會展重鎮。歡迎美商踴躍參與展出，讓台中成為國際商貿活動首選城市，邀谷立言出席開幕儀式。

廣告 廣告

盧秀燕致贈谷立言由文化局出版的英文版專書《華美的跫音─一九六０年代美軍文化影響下的台中生活》，歡迎谷立言分享給更多美國友人，讓更多人了解台中與美國這段深厚歷史連結。

盧秀燕也邀谷立言多回訪台中，體驗城市豐富文化多元魅力及品嘗特色美食；谷立言也應邀參訪新社花海與中台灣農業行銷展售會。