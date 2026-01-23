AIT處長谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲藍白快審預算別再內耗

總統府發言人郭雅慧。 圖：總統府提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費（freedom is not free），美國只能在朋友們自主的程度內提供協助。對於總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，依舊被藍白陣營卡關一事，總統府呼籲立法院把握時間讓國防特別條例能審查、儘速讓總預算付委。

谷立言提到，自由不是免費。美國只能在朋友自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。正如美國總統川普（Donald Trump）的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。

廣告 廣告

對此，總統府發言人郭雅慧晚間被問及此事以及對於國防特別預算依舊卡關的態度時回應，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心，當然應該說，在大家面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任。

國民黨立法院黨團、與民眾黨立法院黨團20日在立法院程序委員會再度封殺今年度中央政府總預算、國防特別預算條例草案一事。郭雅慧指出，立法院要團結也要把握時間，這會期只剩下7、8天，把握時間讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算付委，這些都很關鍵，希望國家前進不要內耗，能夠共同守護民主制度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

718億新興計劃先動支？朝野協商破局 送院會處理

嗆卓「先叫戰後龜縮」 黃國昌喊話賴清德辯軍購：若有理！白8票支持