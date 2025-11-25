AIT處長谷立言拜會盧秀燕 交流熱絡

台中市議會昨（廿五）日進行市政總質詢，國民黨議員賴順仁，針對美國在台協會（AIT）處長谷立言優先率團拜會市長盧秀燕並由盧秀燕親自接待表達關切，而台中成為美商投資的重點，他問盧秀燕的看法。盧秀燕表示，雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼持續共同促進台中與美國的合作夥伴關係。

市長盧秀燕特別致贈台中大安出產的優質威士忌及霧峰農會優質清酒，並介紹其以台灣香米結合精湛釀造技術，多次榮獲比利時、法國等國際酒類競賽金牌肯定。盧秀燕也邀請谷處長多多回訪臺中，體驗城市豐富文化多元魅力及品嚐在地特色美食。

市府秘書處表示，谷立言處長此行除蒞府拜會，亦應邀參訪新社花海暨中台灣農業行銷展售會。