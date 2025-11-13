AIT處長谷立言拜會鄭麗文 "台美關係.兩岸情勢"交換意見

政治中心／綜合報導

AIT處長谷立言12號午到國民黨中央，拜會黨主席鄭麗文，鄭麗文隨後在臉書PO出合照，提及雙方就台美關係與兩岸情勢交換意見，重申現狀改變皆應尊重兩岸人民意願，但先前她才認為軍費過高，與美方立場似乎不同，國防部長顧立雄認為國防預算增加，是基於防衛作戰需要，希望不分朝野都能支持。

12號傍晚，掛著"外"字車牌的黑色轎車，從國民黨中央停車場駛離，車上坐的正是AIT處長谷立言，他到國民黨拜會黨主席鄭麗文。

AIT處長谷立言拜會國民黨主席鄭麗文，外界認為是關注國防預算。（圖／民視新聞）鄭麗文在臉書PO出合照，提到雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛良好融洽，並指出谷立言在會中提及，美國不尋求台海對抗或衝突，當前目標是避免戰爭，確保兩岸任何分歧，都以和平、無脅迫方式處理，鄭麗文對此認同，重申現狀改變皆應尊重兩岸人民意願，但鄭麗文先前才公開表示軍費過高，與美方希望台灣國防預算再提高的立場，似乎有不小落差，谷立言拜會鄭麗文，外界解讀就是來關切國防預算。

AIT處長谷立言拜會國民黨主席鄭麗文，外界認為是關注國防預算。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「增加國防預算本身並不是說，我們單純只是讓國防預算增加，看起來就是一個數字而已，真正重點是放在背後，根據我們整體防衛作戰需求，去購置我們所需要武器裝備等等，我們希望不分在朝或在野，都能夠鼎力支持。」

除了國防議題備受關注，谷立言也當面邀請鄭麗文，未來在適當時機訪問華府，但目前時間表與人選都還沒定案。

立委（國）吳宗憲：「訪美的時間我想昨天才接受邀請，那目前黨內也還沒有去談論，實際什麼時候要訪美，或可行性時間時程什麼人要去等等，目前還沒有開始談。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「鄭主席如果有機會去華府，也希望她能充分瞭解，自由民主同盟所慣行的價值，也希望未來身為國會最大黨的黨主席，能夠回來台灣後，支持中華民國台灣，建立足夠防禦自己的國防力量。」

被視為立場相對親中的鄭麗文，擔任主席後如何與美方交流互動，各界關注。

