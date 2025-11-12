AIT處長谷立言拜會鄭麗文 親邀未來適當時機訪問華府

​國民黨主席鄭麗文11月1日上任後，今（12）日首次主持中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日下午4時也到國民黨中央黨部與鄭麗文會談1小時，雙方就台美關係、軍購預算、兩岸議題交換意見。國民黨在今日晚間表示，鄭麗文與谷立言等一行人，會談氣氛十分良好融洽。

鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，她強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。谷立言則重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

鄭麗文對谷立言說法充分認同，雙方也一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

鄭麗文與谷立言也就多項議題進行開放而建設性的對話，均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。

谷立言並於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。今日會談美方出席人員除谷立言外，還有政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）；國民黨方面則有台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜陪同鄭麗文。

