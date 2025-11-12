AIT處長谷立言拜會鄭麗文 黨部會晤一小時
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（12）日舉行首次舉行中常會。就在中常會結束一個小時後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）下午4時赴國民黨中央黨部拜會。國民黨指出，雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見。
鄭麗文上任後，傳出AIT有意會面，要確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。而對於拜會時間與地點，國民黨保密到家，最後雙方於今下午4時會面，並在下午5時左右，才見AIT車輛駛出中央黨部。
黨中央稍早發布新聞稿，鄭麗文今日於中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。
鄭麗文表示，臺美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。
谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。鄭主席對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。
國民黨指出，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言並於會中誠摯邀請鄭主席於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。
美方： 美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）；政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）
國民黨： 國民黨主席鄭麗文；台北論壇基金會董事長蘇宏達；國民黨國際部主任董佳瑜
