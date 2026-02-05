AIT處長谷立言是綠營側翼？政院：不專業且偏頗的指控

行政院發言人李慧芝今（5）日在院會後記者會回應，對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌接受《聯合報》專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發討論。行政院發言人李慧芝今（5）日在院會後記者會回應，對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

李慧芝說，政院有注意到這類言論在中國媒體與社群上擴散，台灣對於全球繁榮穩定扮演關鍵重要角色，各國外交官在台工作付出熱情與專業，美國國務院稍早也說明與AIT對台灣加強國防自主的立場一樣。

李慧芝強調，中國對台灣、印太地區的侵擾與威脅的強度、次數不斷增加，台灣必須與友盟國家合作提升防衛能力。另中國對台灣威脅包括分化台灣跟友盟的關係，「黃前立委的說法可能遭到利用，且會影響國際社會對台灣的認知，混淆國際視聽，呼籲其發言應更專業、謹慎」。

