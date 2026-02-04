AIT處長谷立言致贈吳釗燮子母壽桃 象徵美台友好

（中央社記者溫貴香台北4日電）國安會秘書長吳釗燮今天透過社群媒體發布與AIT處長谷立言合影的照片表示，這是他收到過最特別的農曆新年禮物，來自谷立言的「子母壽桃」上面寫著「美台友好」。

吳釗燮今天在社群平台X發文，並公布美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）到國安會秘書長辦公室拜會、兩人合影的照片，谷立言致贈吳釗燮「子母壽桃」。

吳釗燮表示，這是他收到過最特別的農曆新年禮物，他並說，谷立言對台灣的熱情真的無人能敵。祝大家馬年快樂，也祝美國獨立250週年快樂。（編輯：翟思嘉）1150204