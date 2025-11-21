AIT處長谷立言與潘孟安、林楚茵「乾杯喝日本清酒」：敬友誼

日本首相高市早苗爆出「台灣有事」構成日本「存立危機事態」可以行使集體自衛權，引發中日關係緊張，大陸停止進口日本水產，總統賴清德則PO出吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝的照片挺日，AIT處長谷立言再PO喝清酒照片。

谷立言與潘孟安、林楚茵喝日本清酒。（圖／翻攝AIT臉書）

美國在台協會（AIT）臉書21日發文：「かんぱい！乾杯 敬友誼！『昨晚我與總統府潘孟安秘書長以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及我們對日本堅定不移的共同支持。』—美國在台協會處長谷立言。Kanpai to Friendship!“Last evening, I raised a glass of Japanese sake with Secretary General Pan Men-an in celebration of the warm and enduring friendship between U.S. and Taiwan and our shared unwavering support for Japan.”------ AIT Director Greene」。

發文附上一張照片，內容是谷立言與總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵3人一同坐在沙發上，3人共同舉杯，桌上則擺著一瓶日本清酒。

賴清德20日PO午餐吃日本料理照片。（圖／翻攝賴清德臉書）

AIT臉書稍早另發文，轉載美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於台灣時間11月21日在X平台上的發文，皮戈特表示，美國對美日同盟和防衛日本的承諾堅定不移，防衛範圍也涵蓋釣魚台列嶼。皮戈特強調，美日同盟仍然是印太區域和平與安全的基石，美方堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

