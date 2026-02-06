AIT處長谷立言訪台中產業 何欣純喊話江啟臣：請在野盡快通過台美協議

立委何欣純(左)至沙鹿市場掃街拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長下屆參選人選立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣姐弟之爭陷入僵局，民進黨立委何欣純已代表綠營參選，她勤跑基層拜票，今日於沙鹿市場掃街受訪表示，希望江啟臣籲請在野黨盡快通過台美談判協議。

江啟臣特別安排美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)，於今(6)日至台中精科園區，參訪工具機龍頭「台中精機」，被外界解讀江啟臣找谷立言站台力挺。對此，何欣純說，江啟臣帶谷立言到台中參訪產業，但目前台中產業最需要的是國會趕快通過台美談判協議，希望江啟臣在國會請在野黨大家能夠支持同意，讓台美談判結果落實，大家才會安心。

廣告 廣告

何欣純說，在野黨杯葛拖延台美談判協議，對產業界都是一場災難，趕快讓台美協議通過，台灣的產業經濟才會越來越好。

媒體詢問，台中市長盧秀燕預定3月訪美，江啟臣是否居中牽線，何欣純表示，此事她不清楚，不方便回應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中市長參選「姐弟爭」明2次協調? 國民黨市黨部回應了

藍營台中市長人選卡關 何欣純：別把「姐弟之爭」當成市政

選台中市長喊發錢！何欣純發現金 楊瓊瓔喊里長30萬 江啟臣這麼說

環團喊春節全面停煤 何欣純：在野黨放下對立 支持燃氣快上燃煤快退

