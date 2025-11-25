AIT處長谷立言赴台中市府拜會！ 盧秀燕：台中9大產業已深耕美國「關係密不可分」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日率團拜會台中市政府，台中市長盧秀燕親自接待，雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼持續共同促進台中與美國的合作夥伴關係。盧秀燕強調，台中與美國關係相當緊密，包括台中市9大產業已深耕美國市場，尤其台中是全球重要自行車與精密製造產業重鎮，美國在台協會的支持對維持台美產業穩定互惠發展至為關鍵。

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日率團拜會台中市政府，台中市長盧秀燕親自接待。（圖／市府提供）

盧秀燕也不忘宣傳，台中國際會展中心即將於明年上半年正式營運，屆時將成為全台最大、最新、最先進的會展基地，帶動中部成為國際級會展重鎮，歡迎美商踴躍前來參與展出，讓台中成為國際商貿活動的首選城市，也邀請谷處長出席開幕儀式。

席間，盧秀燕也向谷立言介紹並邀請出席台中多項即將落成啟用的重大建設啟用典禮，親身體驗台中在文化、市政建設與城市治理上的最新成果。包括台中首座結合市立美術館與市立圖書館的文化新地標「綠美圖」，以及由原美軍俱樂部與聯勤招待所修復再利用而成的「美村綜合服務園區」。

盧秀燕指出，台中與美國有深厚的歷史淵源，清泉崗基地曾由美軍協助擴建，當時為美軍在遠東地區第二大空軍基地，迄今仍留下許多市府相當重視的歷史建物，並獲得妥善保存及活化，成為廣受歡迎的景點，例如即將於明年完工的「美村綜合服務園區」，即以「局部保留、新舊共融」之設計手法，將當年美軍俱樂部的歷史記憶帶入全新空間。

盧秀燕致贈谷立言，由市府文化局出版的英文版專書《華美的跫音―1960年代美軍文化影響下的台中生活》，歡迎他分享給更多美國友人，讓更多人瞭解台中與美國這段深厚的歷史連結；會後也特別致贈台中大安出產的優質威士忌及霧峰農會優質清酒，並介紹其以台灣香米結合精湛釀造技術，多次榮獲比利時、法國等國際酒類競賽金牌肯定。

