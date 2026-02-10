AIT處長谷立言赴總統官邸拜年 賴清德、蕭美琴、愛犬斑斑同框

總統賴清德（中）、蕭美琴（左二）、谷立言（右二）。（翻攝AIT臉書）

農曆春節將至，美國在台協會（AIT）處長谷立言赴總統官邸向總統賴清德拜早年，雙方針對台美在經貿、創新及安全等核心領域的深化合作進行了深入討論，展現台美夥伴關係「堅如磐石」的深厚情誼。

谷立言表示，很榮幸能延續台美好友間節慶互訪的優良傳統。他強調，在與賴清德總統的晤談中，雙方針對如何進一步深化雙邊關係達成多項共識。谷立言指出：「展望馬年，我們將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界！」

賴清德也在臉書回應，提到在副總統蕭美琴的陪同下，雙方針對台美情誼的強化及未來經貿發展進行了充分交流。賴清德強調，台美雙方對於促進未來的各面向合作具有高度共識，未來將攜手努力，共同讓台美雙邊邁向更繁榮的發展。

在美國在台協會發布的合照中，除了賴清德、蕭美琴與谷立言外，賴清德領養的愛犬「斑斑」也一同亮相，成了另類焦點。