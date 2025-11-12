AIT處長谷立言邀鄭麗文訪華府！期待雙方後續交流

新國民黨主席鄭麗文今（12）日首度與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）會晤，雙方也表示過程氣氛相當融洽，並對兩岸分歧處理上達成共識，都會尊重兩岸人民的意願，谷立言還邀請鄭麗文在適當時機訪問華府。

鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

鄭麗文表示現場氣氛相當融洽。圖／中國國民黨提供

谷立言也重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。鄭主席對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

谷立言表示未來將邀鄭麗文訪問華府。圖／中國國民黨提供

雙方也表示，這場會晤能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言也在會中邀請鄭麗文在未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

