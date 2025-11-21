AIT處長跟潘孟安乾杯清酒 台美堅定挺日「敬友誼」

AIT處長谷立言（左）與總統府秘書長潘孟安（中），以清酒舉杯，表達對日本的共同支持。翻攝AIT臉書



中國對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的激烈反應已持續兩週，且看來毫無紓緩跡象。除了美國國務院發聲明支持日本，美國在台協會（AIT）也在臉書曬出處長谷立言與我國總統府秘書長潘孟安共飲清酒的畫面，表達對日本的支持。

中國為反制高市早苗挺台言論，除了限制中國人民赴日觀光留學，還宣布不再進口日本水產；台灣則力挺日本，除了總統賴清德吃日本料理，外交部長、林佳龍也大啖干貝刺身。

「乾杯，敬友誼！」AIT今天（11/21）在臉書曬出谷立言與潘孟安以日本清酒舉杯的畫面，谷立言說，此舉是為了「慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及我們對日本堅定不移的共同支持」。

廣告 廣告

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

遊日注意！流感人數「達警報層級」 厚勞省籲三件事必做

2台男東京街頭遇襲 5匪持鐵棍K頭濺血

黃捷po義美「挺高市早苗巧克力」 網友敲碗：拜託量產