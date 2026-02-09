AIT處長「只比科長大一點」？ 美國務院：為國務卿全權代表

國民黨副主席蕭旭岑日前說AIT處長「只比科長大一點」，引發美國國務院發表澄清聲明，表示AIT處長是美國國務卿全權代表，職級相當於使團團長。

國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會（AIT）處長「只不過比科長大」，引發討論。美國國務院今（9）日特別澄清，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府立場。（葉柏毅報導）

美國在台協會處長谷立言最近走訪在野各黨，希望在野黨能夠支持賴政府所編列的1.25兆台幣國防特別預算，引來民眾黨主席黃國昌質疑AIT配合行政院長卓榮泰演戲；國民黨副主席蕭旭岑日前更譏諷AIT處長「只比科長大一點」，並且表示「台灣被比司長小的官員『要求東要求西』」。

廣告 廣告

對此，美國國務院聲明澄清，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

而國民黨主席鄭麗文也替蕭旭岑的失言緩頰，指這句話只是擔心下情能不能如實上達，國民黨重視每個可以跟美國溝通的機會。