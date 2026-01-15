AIT表態挺1.25兆國防特別預算！民進黨：黃國昌說法立刻破功

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席黃國昌訪美行落幕，他返台後控訴與美對談才得知，1.25兆國防特別預算當中僅3000億為對美軍售案，讓他反對的決心更加強烈，民眾黨也決定自提版本。對此，民進黨今（15）表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

韓瑩呼籲黃國昌應坦率支持行政院版，儘速讓國防特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。（資料照）

民眾黨日前透過臉書發文表示，經過和美方會談發現，1.25 兆國防特別條例，除了美國國務院已公布的 5 個項目外，竟有不少比例跟對美軍購沒關係，讓他反對民進黨版軍購決心更強烈，因此民眾黨將自提版本 。不過，國防部駁斥，國內產製部分約三千億逾元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

廣告 廣告

民進黨發言人韓瑩指出，國防部已清楚說明，8 年期 1.25 兆元國防特別預算，執行期自 2026 至 2033 年，其中約 3,000 多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，AIT也早已出面澄清，重申支持政府版本，黃國昌說法立刻破功。

韓瑩強調，行政院送請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，屬法律案而非預算案，國會本就有完整機制可就草案內容進行審查、修正與把關，無須另提版本製造程序混亂。黃國昌至今未提出任何具體修正或補強項目，卻宣稱反對院版，實質只會拖延建軍備戰進程。

韓瑩表示，國防特別預算的具體內容，在付委審查後，國防部就會依法向國會說明，如今正是藍白持續杯葛審查，卻反過來指控黑箱，邏輯自相矛盾。呼籲黃國昌應坦率支持行政院版，儘速讓國防特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌轟「對美軍購」僅佔3千億 民進黨揭誤導國人：去年11月就對外說明

黃國昌稱對美軍購僅佔3千億 卓榮泰下令即時澄清：避免親痛仇快的不良後果

黃國昌「對美軍購僅3千億」美方罕見公開打臉？林楚茵直言：連AIT都受不了這個人

