AIT表態 挺1.25兆國防預算 綠酸被打臉 黃嗆角色錯亂

前美國在台協會處長司徒文15日表示，無論是美國或是台灣強化國防的決策，他個人都支持。（郭吉銓攝）

民眾黨主席黃國昌訪美返台後爆料，行政院版1.25兆國防特別條例中「有相當比例與對美軍購無關」，而美國在台協會（AIT）則表態支持賴清德總統的1.25兆國防特別預算，綠委王定宇解讀AIT在打臉黃國昌；對此，黃15日反批，中華民國立委應捍衛台灣人的利益，「王定宇角色認知是否錯亂？」

黃國昌13日稱，院版1.25兆國防特別條例有部分與對美軍購無關，當晚AIT重申去年11月26日表達「對賴清德所提出的1.25兆國防特別預算表示歡迎」內容，王定宇解讀此舉相當罕見，代表黃被美國打臉。

此外，AIT前處長司徒文（William A. Stanton）昨出席施明德85歲冥誕紀念活動，被問到是否支持台灣1.25兆軍購預算？他表示，這是台灣自己要做的決定，但以他個人看法，大體上支持加強防衛能力的構想，無論是對於美國或台灣來說，這是好主意，能維護台灣人民所珍視的價值觀。

黃國昌則說，AIT不管是支持或歡迎，他都不會驚訝，因為完全符合美國政策跟利益，站在美國政府角度是無可厚非，「但我是中華民國立委，該做的就是捍衛中華民國、台灣人的利益，王定宇的角色認知是不是有些錯亂？」

此外，針對1.25兆國防特別預算爭議，國防部副部長徐斯儉昨天於行政院會後記者會表示，過去都是特別預算付委審查後才召開會議說明，軍購必須在合法正當的程序中進行。他並強調「對美軍購只需3000億」說法並非事實，外界的說法是顛倒的，事實上其中3000多億元為國內產製，其餘9000億元是對外採購，另尚有4項軍購案尚未通知國會。