AIT見鄭麗文！傳了解藍營國防預算立場 顧立雄：希望朝野支持增加預算

記者楊士誼／台北報導

國防部長顧立雄今（13）日赴立法院針對國軍編現比（編制人數與實際人數的比率）進行報告。針對AIT會見國民黨主席鄭麗文，外界解讀為關注國民黨對國防預算的態度，顧立雄受訪表示，國防預算增加都是基於敵情威脅與國軍作戰需要，且我國需要增加自我防衛能力，希望不分朝野都能鼎力支持國防預算的提升。

AIT發言人回覆媒體提問稱，AIT處長谷立言在會中強調美國支持兩岸對話、致力維持兩岸和平，並反對任何片面改變現狀之舉措，雙方也強調兩岸需透過和平、不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決。但外界也認為，此次拜訪也有美方關切國民黨對國防預算態度的意思。

顧立雄受訪時稱，增加國防預算本身並不是單純讓預算增加的數字，而是根據國軍防禦與作戰需求購置所需的武器。他強調，國防預算的增加都是基於敵情威脅、作戰需要，我國需要增加防衛能力，因此需要逐步增加國防預算，增加預算、強化防衛能力再結合友邦產生集體嚇阻，才能以實力取得和平，這是國防部與總統的基本立場與政策，希望不分朝野都能鼎力支持。

另對於國軍編現比數字，顧立雄表示，編現比本就是浮動的，會隨著如軍校生畢業後下部隊、義務役服務狀況、招募成效等變化，國防部都會進行統計，都是根據實際狀況編列。

