AIT谷立言喊自由不是免費 黃國昌：花錢沒拿到武器怎麼提升國防戰力？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國在台協會處長谷立言昨（22）日喊話「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力，表態支持1.25兆元國防特別預算。民眾黨主席黃國昌今天被問到，是否會感受到美方催促的壓力？對此，黃國昌說，完全不會有任何壓力。而谷立言說「自由不是免費的」這句話當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購，但我們花錢買的東西，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器，是要怎麼提升國防戰力？

黃國昌出席記者會受訪。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出面受訪，有媒體問，AIT之前有表達對於這個1.25兆的軍購特別預算的支持，谷立言昨天再度表達「自由不是免費的」，也重申賴政府提出的軍購特別預算他很支持，而立法院此會期即將要結束了，民眾黨會不會感受到美方催促審軍購特別預算條例的壓力？那民眾黨下週也將提出黨版的這個軍購特別條例，來得及在此會期審完嗎？

對此，黃國昌回應，首先他還是要表達，民眾黨對於長期以來，台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化、貿易，那乃至於各個層面上面的交流，要表達我們的感謝跟支持。不過台灣是一個民主法治的國家，那在一個民主的體制之內，怎麼樣尊重一個民主的國家、內部民主機制的運作，他相信美國是一個傳統的老牌民主國家，對這件事情應該非常的了解。

黃國昌說，所以說民眾黨立法院黨團會不會有什麼壓力？他可以很清楚的跟大家講：完全不會有任何的壓力，「我去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣子，就會有任何的壓力？」他們負責任的對象是選民，是台灣，是台灣人民到底怎麼想、台灣人民最大的利益。

黃國昌表示，至於說谷立言表示「自由不是免費的」，這句話說的當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購，但台灣同時也要說的是，台灣人民花了這麼多錢去買軍購，我們花錢買的東西，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器，是要怎麼提升國防戰力？所以有個問題他問了非常的久啊。現在是到底台灣只要付錢就好？付完錢就提升台灣的國防戰力？還是要拿到武器才能提升台灣的國防戰力？



