AIT谷立言喊「建立對話信心」！曝美商諾格在台設1測試場 點名無人機

AIT處長谷立言今日曝，諾格已在台設立「中口徑彈藥測試場」；所有的軍事協助，都是要建立一個免受脅迫的兩岸對話條件，並賦予台灣進行「對話的信心」。（劉宇捷攝）

國防安全研究院今（22）日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，並邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言到場演說。谷立言表示，這些所有軍事協助，都是要建立一個免受脅迫的兩岸對話條件，並賦予台灣進行「對話的信心」；他也曝，諾格公司已在台灣建立「中口徑彈藥測試場」，其他廠商也與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。

AIT處長谷立言今日在專題座談演講中表示，美國一貫堅持和平解決兩岸分歧，在此之前，我們繼續支持現狀。這是絕大多數台灣人民所偏好，也是《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力所促成的現狀，數十年來這支撐了全球的和平與繁榮。

他強調，軍事支持是讓台灣恢復兩岸軍事平衡的行動，並排除武力作為（處理兩岸關係）的選項，這賦予了台灣在適當時機進行「對話的信心」。這些所有努力的目標，都是要建立一個免受脅迫的對話條件。

在實質方面，他更透露，美方正在擴大與台灣的國防軍備合作計畫，例如諾斯洛普格魯曼公司已在台灣建立一座「中口徑彈藥測試場」。該設施讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案的進展。

而美國也視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於我們各自商業部門的活動之上。例如在關鍵的人工智慧領域，美國已是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹。結合這些互補能力，有助於無人機、指揮管制、防空及其他平台的開發與應用，進一步徹底變革嚇阻能力。

這就是為什麼美國與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。例如，Anduril公司在台灣實施了一項戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，以增強包括Ghost-X無人機系統在內的產品全球供應鏈韌性，該產品銷往美國和國際市場。Shield AI也大量投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與台灣領先的主承包商漢翔工業（AIDC）合作。

谷立言表示，這些行動不僅將提升台灣的自我防衛能力，還將擴大台灣的製造能力、提供就業機會，並讓台灣轉型成為「可信賴的全球國防供應鏈中的重鎮」。

有關「中口徑彈藥測試場」，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔於會中受訪表示，中口徑一般來說是30公釐口徑以上至35、40公釐，基本上這是一種符合北約標準的規格，除了陸用裝備使用外，近年也是歐陸或美國近短程防空武器的主要接戰工具。儘管目前我們只有雲豹使用，但對未來我方要加強野戰防空的話，這一個很好的潛在選項。據了解，諾格公司日前已推出，專為硬殺無人機的30公釐反無人機砲彈。

