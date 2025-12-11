AIT谷立言大談國防預算 媒體人：美國出面施壓了

總統賴清德提出的8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算案，在立法院遭到在野黨二度封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受媒體訪談，也提及台灣的國防特別預算案。對此，資深媒體人樊啓明解讀，這是美國在出面施壓在野黨了。

賴清德提出1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

樊啓明今（11）日在臉書貼文寫道，為了1.25兆元軍購預算以及接下來5%的GDP佔比國防預算，賴總統的警告在野不聽嘛！那美國政府只好自己出來了。

樊啓明指出，AIT處長谷立言這段訪談內容：

「當我們以及美國國會議員，與台灣立委們對話時，也聽到非常一致的訊息，支持強化台灣的自我防衛能力。你可能也注意到美國國會兩黨、參眾兩院都有很多議員，公開支持這次提高國防預算。所以我會說我們仍非常樂觀，認為這個過程會相當順利。」「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待台灣立委們的各項問題。我認為對台灣民眾來說，要了解一件事很重要，就是針對提高台灣國防支出所提出的一些批評，很可能不會得到國際社會的支持或理解。」

谷立言。(圖/宋玉寧攝)

樊啓明認為，這段谷立言的發言經過「翻譯」後，是美國對在野陣營說大白話，隱含3項意義，首先是來軟：知道你們要審預算，這沒問題。其次是來硬的：如果反對「增加預算」，你們是在與美國國會以及國際社會作對。最後是殺手鐧：你們私底下明明都答應我說支持的，不要言行不一。

樊啓明強調，結論就是在國防預算審查的關鍵時刻，美方罕見的進行清晰的政治表態與公開的預防性施壓。

