AIT谷立言拜會中市府 盧秀燕：雙方交流密切「多項議題交換意見」

台中市議會今天（25日）進行市政總質詢，議員賴順仁關心美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近期拜會議題。市長盧秀燕說，台中與AIT交流密切，谷處長此次來訪，雙方就多項議題交換意見，另方面，近年多國駐台代表來訪，舉辦活動，顯示台中國際能見度大幅提升，廣受各界矚目。

台中市國民黨議員賴順仁質詢指出，日前AIT谷處長拜訪中市府，顯示美方對台中越來越重視，除了台中具備優良投資環境及高科技產業量能，更與市長積極拓展城市外交有關。他關心谷處長此行與市府會談內容，也想了解雙方交流與餐敘情況，以及美商在台中的投資成果，期盼市府持續提升國際能見度。

盧秀燕表示，台中與AIT往來頻繁，此次谷處長專程拜訪，雙方就多項城市與產業議題深入交換意見，包括半導體、機械產業、關稅問題、投資環境、國際供應鏈合作等議題，會談後也以日本料理款待，雙方友誼與長期夥伴關係穩固。

盧秀燕說，台中產業量能豐沛，吸引企業投資，如台積電在台中擴廠、全台最大外商-美商美光(Micron)在台最大投資佈局核心就在台中。先前台中自行車業者在美國通關受阻，因台中與美方往來密切穩定，她也立刻請谷處長協助釐清與排除困難。

另外，盧秀燕指出，台中積極邀請各國代表參與城市活動，如多國代表代言台中購物節，或於爵士音樂節現場席地而坐與市民同樂，還有許多外國駐台代表處或使館，主動前來與市府合辦活動，例如印度-台北協會於今年10月舉辦「2025寶萊塢舞蹈大賽暨印度排燈節（Diwali）」、泰國貿易經濟辦事處11月舉辦「泰國國慶日活動」、馬尼拉經濟文化辦事處將於12月舉辦「2025菲律賓聖誕節」活動，都成為最佳國際宣傳力量，市府會持續讓世界看到台中，成為國際合作最值得信賴的夥伴。（寇世菁報導）