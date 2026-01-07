AIT谷立言會晤蔣萬安談什麼？ 網酸爆：找他沒用

AIT處長谷立言5日會晤蔣萬安，貼文下方留言卻一面倒酸爆蔣。（翻攝自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）發文透露，處長谷立言已在5日和台北市長蔣萬安會晤，討論加強台灣和美國之間的相關交流與合作，未料貼文一出，下方留言竟一面倒，急著向AIT喊話。

AIT發文表示，谷立言（Raymond Greene）5日會蔣萬安，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作。此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

然而近期美國對台軍售及國防特別預算條例等案，在立法院都被蔣萬安所屬的國民黨卡關杯葛；有多名藍委日前訪問中國廈門，還和蔣萬安的父親蔣孝嚴合影，讓外界懷疑藍營和中國之間的密切關係。

AIT放出谷立言和蔣萬安的合照，眾人卻一面倒紛紛向AIT表示：「此人可信的話，鬼話都能信了」「他老爸都在中國游走！」「可以叫他們不要擋國防條例嗎」「處長他的外號叫做講不聽」「找他沒用啦，他最沒擔當的」「谷長官，有沒有幫台灣人提醒章先生別想賣台」「重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。建議可以從開始審國防預算開始」。

