AIT谷立言會蔣萬安談美台安全 網酸沒用：他老爸在中國趴趴走

美國在臺協會處長谷立言見台北市長蔣萬安談美台安全。翻攝AIT臉書



國民黨、民眾黨立法院黨團第6度封殺1.25兆元軍購特別預算案之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日會見台北市長蔣萬安，討論美台安全等合作。有網友盼蔣萬安協助軍購案通過，也有網友質疑，蔣萬安的父親蔣孝嚴都在中國趴趴走、找他沒用。

美國在台協會（AIT）臉書昨（7日）發文，處長谷立言於1月5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作。此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

有網友留言，「可以叫他們不要擋國防條例嗎？」有人則酸，「他老爸都在中國游走！」、「他可是站在中共那邊。」另有網友表示，「處長他的外號叫做講不聽。」還有人說，「找他沒用啦，他最沒擔當的。」甚至有網友表示，「查他們那些整天罵美國，資產都往美國置產。」

