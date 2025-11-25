AIT谷立言處長拜會盧秀燕 持續合作深化台中與美國各領域交流

【民眾網諸葛志一台中報導】美國在台協會(AIT)處長谷立言日前率團拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待。雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼持續共同促進台中與美國的合作夥伴關係。

市長盧秀燕表示，台中國際會展中心即將於明年上半年正式營運，屆時將成為全台最大、最新、最先進的會展基地，帶動中部成為國際級會展重鎮，歡迎美商踴躍前來參與展出，讓台中成為國際商貿活動的首選城市，也邀請谷處長出席開幕儀式。

廣告 廣告

盧秀燕也向谷立言介紹並邀請出席台中多項即將落成啟用的重大建設啟用典禮，親身體驗台中在文化、市政建設與城市治理上的最新成果。包括台中首座結合市立美術館與市立圖書館的文化新地標「綠美圖」，以及由原美軍俱樂部與聯勤招待所修復再利用而成的「美村綜合服務園區」。

盧秀燕指出，台中與美國有深厚的歷史淵源，清泉崗基地曾由美軍協助擴建，當時為美軍在遠東地區第二大空軍基地，迄今仍留下許多市府相當重視的歷史建物，並獲得妥善保存及活化，成為廣受歡迎的景點，例如即將於明年完工的「美村綜合服務園區」，即以「局部保留、新舊共融」之設計手法，將當年美軍俱樂部的歷史記憶帶入全新空間。

盧秀燕也致贈谷立言，由市府文化局出版的英文版專書《華美的跫音―1960年代美軍文化影響下的台中生活》，歡迎谷處長分享給更多美國友人，讓更多人瞭解台中與美國這段深厚的歷史連結。她也邀請谷處長多多回訪臺中，體驗城市豐富文化多元魅力及品嚐在地特色美食。

市府秘書處表示，谷立言處長此行除蒞府拜會，亦應邀參訪新社花海暨中台灣農業行銷展售會。