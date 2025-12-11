AIT谷立言表態「願到立院」回應 國防預算！綠喊話藍

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去國民黨多次與AIT官員見面時都表達肯定態度，希望能說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。(黃敬文攝)

美國在台協會（AIT）處長谷立言10日接受媒體專訪時，提到若國防特預算進到國會時，他很樂意到國會回答藍白立委的問題；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去國民黨多次與AIT官員見面時都表達肯定態度，希望能說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

鍾佳濱表示，民主國家的各政黨可以對國家政策有不同的看法，但對國家共同的外來侵略跟武力威脅時，就應該團結一致，谷立言所提到「美國對於各民主同盟的國家都願意盡最大努力，提供必要防衛自身的武器」，當然台灣的軍購美國也非常重視。

他指出，過去國民黨多次跟AIT官員見面，也表肯定的態度，因此谷立言對台灣各民主政黨希望呼籲團結一致，他也樂於跟台灣國會的各黨進行溝通，因此民進黨團希望國民黨說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套，「與其看說什麼，大家都等著看做什麼」，保衛國家安全、護衛中華民國在台灣2300萬人民，是立法院不分朝野共同的職責，請藍白說到要做到。

至於針對對立法院通過國防特別預算是否樂觀，鍾佳濱則說，美國總統川普在最新公布的國防政策當中，一再揭露美國希望世界的和平秩序，能由各民主同盟共同來分擔，美國會在相關的軍事採購上支援各民主同盟，但各民主國家必須要為自己的國防防衛盡起責任，因此AIT的態度一向是「台灣為防衛自身所需要，美國能提供的武器一定全力協助。」

他強調，如果能夠要求各朝野政黨遵循台灣主流意見「自我防衛的意志」，也希望各朝野政黨應該在這點上一致支持，AIT也表達願意跟各黨闡明，如果有任何對美國軍購的議題有什麼看法，都樂於提供意見。

