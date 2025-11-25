AIT谷立言訪盧秀燕 談論「台中是晶片最重要城市」重點曝光

台中市長盧秀燕25日表示，台中目前擁有規模最大的台積電，加上美商在台最大投資美光在，台中能量是台灣第一。（陳淑娥攝）

美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)於日前率團拜會台中市政府，市長盧秀燕25日表示，台灣是半導體、晶片王國，台中就是半體體、晶片王國中最重要的城市，目前擁有規模最大的台積電，加上美商在台最大投資美光在台中，台中能量是台灣第一。

谷立言近期拜會台中市長盧秀燕，市議員賴順仁今在議會詢問盧秀燕說，台中是美國關注的焦點，雙方當天是談論政治議或商業議題？

盧秀燕表示，台中市府跟AIT交情深厚，雙方就許多議題交換意見，台灣是半導體、晶片王國，台中就是半體體、晶片王國中最重要的城市，台中已有3個台積電場，未來還要蓋4個，另美商在台最大投資是美光，而台中是美光在全球最大銷售、生產及研發基地，台中除了有台積電且規模比別人大之外，再加上美光，台中能量是台灣第一。

廣告 廣告

盧秀燕說，谷處長是資深外交官，對台中產業如數家珍，包括產業、關稅、半導體、晶片都是重要的討論議題。賴順仁表示，台中具備優良投資環境及盧市長本人魅力，美國對台中愈來愈重視。

盧秀燕指出，過去台中是地方城市，外國大使打交道對象通常是中央，但現在許多城市外交非常加強，幾個國家大使紛紛下鄉，另泰國大使館以往都在台北舉辦國慶活動，今年則選擇在台中市政府舉辦，台中近2年有近10位大使協助拍攝台中購物節廣告，台中市府的外交能量就是市民的外交能量，未來會繼續努力。

【看原文連結】