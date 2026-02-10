AIT貼三張照片 谷立言合體賴清德、蕭美琴：美台夥伴關係堅如磐石

記者李鴻典／台北報導

美國在台協會AIT今（10）天傍晚在臉書粉專發文貼出三張照片，美國在台協會處長谷立言強調，將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界！

谷立言寫道，「我很榮幸能與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，延續我們好友間節慶互訪的傳統。我們針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。展望馬年，我們將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界！」

美國在台協會處長谷立言跟總統賴清德。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT粉專）

“It was an honor to join President Lai Ching-te at the Official Residence to celebrate the lunar new year, continuing our tradition of holiday visits between friends. We had a great discussion on deepening U.S.-Taiwan cooperation across commerce, innovation, and security. As we look toward the year of the horse, we remain committed to standing together to build a more prosperous world through the rock-solid U.S.-Taiwan partnership!” — AIT Director Raymond Greene

