AIT連發台灣防衛貼文...蔡鐵城分析兩意義：美國用檯面上、檯面下一切方式武裝台灣嚇阻中國「我們自己也要振作」

美國在台協會（AIT）近日連續針對國防議題發文引起關注，臉書粉專蔡鐵城昨（27）日指出兩個意涵，包含美方支持台灣本地生產防衛武器，AIT將其檯面化，也和台灣人一起打認知戰，美國正在檯面上檯面下用一切方式武裝台灣來嚇阻中國，「我們台灣人自己也要振作，投入戰線、發揮自己的影響力。」

蔡鐵城昨日在臉書發文表示，AIT發了兩篇文，分別是參訪Shield AI和Domo Tactical Communications在台灣辦公室。

蔡鐵城指出，這兩家美國國防企業在台灣設辦公室都是為了把台廠納入供應鏈，也都已經有找台廠合作，這兩則延續前幾天連發五篇，都在講台灣防衛的貼文、有兩個意涵。

蔡鐵城接續說明，第一、美方支持的不只是台灣跟美國買武器，也支持美國的國防企業透過技轉、和生產等各種合作把台廠納入民主兵工廠供應鏈，除了台灣防衛自己的武器自己本地生產之外，也是有錢大家一起賺，把台美綁在共同利益體系。

蔡鐵城表示，這個之前在檯面下低調進行，現在AIT直接把其檯面化的事情，中共一定也知道，所以才會針對一些美國國防企業制裁，「所以才會壓著自己在台灣的兩條藍白走狗，使盡千方百計、騙吃拐幹也要擋住這次的國防特別預算。」

蔡鐵城再說，第二、AIT正在和台灣人一起打認知戰，對付包括中共、以及中共的兩條藍白走狗和其他走狗的謠言，美國正在檯面上檯面下用一切方式武裝台灣來嚇阻中國，如果嚇阻失敗就是要贏，「我們台灣人自己也要振作，投入戰線、發揮自己的影響力。」

（圖片來源：蔡鐵城、AIT臉書）

