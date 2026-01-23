AIT連發谷立言演講貼文挺國防 黃暐瀚：美國態度很清楚

谷立言昨演講時肯定台灣提升國防經費。（資料畫面）

1.25兆元國防特別預算遭卡關之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22日）公開力挺，強調「自由不是免費的」，事後AIT也在社群發布多篇演講相關內容，資深媒體人黃暐瀚分析指出，美台合作、厚植國防，美國態度很清楚。

谷立言昨日出席「國防安全研究院專題演講」時表示，「自由不是免費的」，美國無法獨自承擔區域安全重擔，唯有在盟友自助的前提下，才能提供協助，他也強調，當前台灣官兵最需要的，是完成任務所需的各項工具，並肯定台灣軍方近年士氣、招募與留營率皆創新高。

演講後，AIT接連在臉書連續發布2篇貼文，轉述谷立言談話內容，對此，黃暐瀚今日在臉書發文分析指出，AIT貼文，清楚傳達美國立場，「美台合作，厚植國防，美國的態度，很清楚了」，並喊話捍衛中華民國、保護台灣，中華民國台灣，加油！

此外，AIT今日再度發布貼文轉述谷立言演講，指出在美國在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友支持下，正沿第一島鏈部署先進防衛能力，並與盟友共同投資強化軍力，以維持區域和平穩定、回應各種脅迫行為，一同確保有足夠能力拒止任何企圖奪取台灣的行動；同時，美方相信透過提供安全協助、強化供應鏈安全與推動國防產業合作，將提升台灣的安全、韌性與繁榮。





