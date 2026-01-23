AIT連發2文！黃暐瀚「3句解讀」：美國的態度很清楚了

政治中心／黃依婷報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，並表示「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於這些朋友願意為幫助自己付出多少努力。對此，資深媒體人黃暐瀚也分析內容，直言「AIT連續兩篇PO文，美國的態度很清楚了」。

黃暐瀚發文轉貼AIT處長谷立言文章內容，並發文寫下「美台合作，厚植國防，AIT連續兩篇PO文，美國的態度，很清楚了，捍衛中華民國，保護台灣，中華民國台灣，加油」。

據了解，AIT昨日在臉書連丟2張圖卡，分享美國在台協會處長谷立言，22日在國防安全研究院專題演講的內容，谷立言表示，「來自台灣領導層級與社會大眾的堅定支持，也明顯提升了台灣軍方的信心。來到台灣之後，我有機會走訪第一線作戰單位，與陸軍、海軍、空軍及海軍陸戰隊的官兵交流──他們的士氣與使命感著實振奮人心。近年來的招募成果與留營率均達到新高，一點也不令人意外」。谷立言強調，「此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具」。

接著第二張圖卡，谷立言提到，「我們正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎。這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自我防衛的能力，也將提升其製造能量、創造就業機會，並使台灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮」。

