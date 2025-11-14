AIT邀鄭麗文訪華府 郭正亮：美國對她真的很有興趣

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文，並且邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。前立委郭正亮認為，鄭麗文任期4年，還遇到最敏感的2027、2028年，因此美國對鄭麗文真的很有興趣。

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；他並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。

對此，前立委郭正亮在中天電視《大新聞大爆掛》表示，雙方會面應該沒有提到軍購，美國對鄭麗文真的很有興趣，因為鄭麗文任期4年，還遇到最敏感的2027、2028年，所以美國國務院、白宮當然有一堆人想見鄭麗文。

郭正亮說，美國人最相信對面直接講的感覺，很強調見面。他當年爭取獎學金也是面對面談，結果拗到一筆錢。因此，谷立言一定要跟鄭麗文見面，現場狀況、情境、肢體語言都還要寫報告，美國人真的是如此！「美國認為鄭麗文是一個變數」，郭分析，鄭可能會帶來改變，所以才有興趣。

郭正亮回顧，柯文哲當年紅的時候，美國也急著要見柯文哲；韓國瑜選上高雄市長，美國也很想見韓。

至於軍購，郭正亮說，這並不是AIT的權力，要講也是邀請鄭到國務院，請一位國防部更大的官來講，這不是AIT管得到的，AIT是民間單位。

郭正亮強調，由谷立言來要軍購預算？美國人不會這樣做事，且還碰到有史以來口才最好的黨主席，他們不會如此，至少會邀請鄭到美國。

