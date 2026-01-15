AIT重申支持1.25兆國防預算 黃國昌擬提民眾黨版本

兩岸情勢緊張，國防部15日發布偵獲9架次共機，逾越台海中線侵擾北部、西南及東部空域，結合11艘共艦，還有一顆空飄氣球現蹤台中西北55浬；此外，中共17日將發射運載火箭，國軍研判會經過我防空識別區ADIZ。

國軍強調，嚴密監控應處共軍，也持續提升戰力。針對美方點頭出售M109A7自走砲、海馬士多管火箭等武器，經費來自1.25兆國防特別預算，不過在野7度擋下《國防特別條例》，前美國AIT處長司徒文和前美國國防部官員胡振東也都做出回應。

前美國國防部官員胡振東認為，「對於台美軍購的影響，其實最主要是美國會看台灣對自己自衛的決心。」

前美國AIT處長司徒文回應，「這是台灣的決定，我支持這個構想，美國增強台灣的自我防衛，這是個好的想法。」

至於立法院民眾黨團總召黃國昌訪美返台，15日公布國內民調，針對是否支持1.25兆國防特別預算，國人意見分歧，他則是堅決反對政院版的《國防特別條例》。

對此，美國在台協會AIT重申，AIT處長谷立言對總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算表示歡迎。

立法院民眾黨團總召黃國昌透露，「昨（14）日也有跟中國國民黨黨團的幹部進行會商，基本上取得共識，今日下午會再做最後的確認。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說：「從AIT的公開發言和美國官員的印證，都很清楚的說明，台灣我們中華民國政府所提出這1.25兆的強軍特別條例，預算規模是跟美方磋商過，內容項目大概已經經過討論。」

黃國昌表示，將提出民眾黨團的版本，也與國民黨團達成共識。不過民進黨團批評，黃國昌此舉是設門檻、限版本就是打假球，喊話藍白排審院版的特別條例，盡速付委實質審查。