AIT重申：堅定支持台灣強化自我防衛能力

（中央社記者吳書緯台北14日電）台灣民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，今天清晨返台。美國在台協會（AIT）表示，AIT定期與台灣各黨派領袖討論美台關係，按慣例不公開討論會談細節，但始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

黃國昌今天召開記者會說，訪美拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關。針對黃國昌訪美，以及返台後表示將提出立法院民眾黨團版本的國防特別條例草案，AIT發言人晚間以電子郵件回覆中央社記者詢問指出，美國在台協會定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

AIT發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。（編輯：林興盟）1150114