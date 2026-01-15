AIT重申「支持1.25兆國防特別預算」 黃國昌不認被打臉：立委就是要反映民眾心聲

民眾黨立法院黨團召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會。陳祖傑攝



民眾黨主席黃國昌11日啟程訪美，並在昨天清晨返台後召開記者會，他表示，美方透露賴政府1.25兆國防特別條例中有相當高比例不是對美軍購，但美國在台協會隨即表態重申支持台灣政府1.25兆預算。對此，黃國昌今（1/15）天說，AIT不管是支持還是歡迎，他都不驚訝，因為這符合美國政策與利益，但他身為立委，該做的事情就是反映台灣人心聲、捍衛中華民國利益。

黃國昌昨天表示，總統賴清德透過投書宣布1.25兆國防特別條例，但要等到美國國務院公布5項軍購案子，外界才知道1.25兆是買什麼，而且這5項軍購案子加起來才3000億新台幣左右，等於還有大部分是未知項目。他直言，民進黨政府用7個條文想要1.25兆，「從美國回來了以後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化！我反對民進黨的那個版本！」

廣告 廣告

不過美國在台協會隨即表態，指AIT定期與台灣各黨派領袖討論美台關係，按慣例不公開討論會談細節，但始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

對於AIT表態，黃國昌說，「AIT不管是支持還是歡迎我都不驚訝」，今天不管編列2兆還是3兆預算，相信美國也會表示歡迎，因為這符合美國政策與利益，站在美國政府角度這無可厚非。他強調，自己是中華民國的立委，「不是美國的國會議員」，該做的事情就是反映台灣人心聲、捍衛中華民國利益。

更多太報報導

民眾黨擬自提國防特別預算 AIT重申：對賴清德8年1.25兆國防預算表示歡迎

黃國昌返台欲言又止 她揭唯一重點：對1.25兆國防預算付委「開綠燈了」

結束訪美返台！黃國昌稱繼續反對政院國防特別條例 將自提版本