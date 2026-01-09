AIT頻繁見在野黨！吳崑玉舉「委內瑞拉為例」：異常狀況！

論壇中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻會國民黨高層，並且每次會面都將照片發上臉書，去年12月底副處長梁凱雯（Karin M. Lang）才與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面，就連跨年也被捕捉到處長谷立言新北台北兩邊跑，近日谷立言也會面台北市長蔣萬安談如何加強美台安全，今日又釋出與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣的見面照。

對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上直言「這是異常狀況」，哪個AIT的處長跑得這麼勤快而且高調的？委內瑞拉之前也是一樣，當地的大使頻繁見政治人物，全部溝通一輪，最後溝通無效，最後換國務院盧比歐那一批來溝通，還是溝通無效，再來就是川普親自打電話給馬杜洛，但馬杜洛撕毀承諾，所以盧比歐就跟川普說這是一個沒辦法談的人了，最後美國就動手了，「AIT溝通無效，那就換CIA。」

廣告 廣告

國防預算藍白6度封殺，谷立言頻見在野黨溝通，今日又見了韓國瑜跟江啟臣，AIT也證實就是談論美台安全。

原文出處：AIT頻繁見在野黨！吳崑玉喊「異常狀況」：溝同無效恐換CIA！

更多民視新聞報導

AIT會晤蔣萬安！底下留言一面倒 網友酸：找他沒用啦

谷立言接連會晤蔣萬安、林佳龍 網辣評：比跟藍白會面實質多了

與谷立言午餐會 林佳龍：深化經濟合作鞏固台美關係

